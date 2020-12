Festival nur digital

Erhält in Saarbrücken den Ehrenpreis: Regisseur Wim Wenders. © dpa

Das 42. Filmfestival Max Ophüls Preis in Saarbrücken wird online veranstaltet. Das Budget des Festivals vom 17. bis 24. Januar 2021 fällt mit 900 000 Euro ein Viertel niedriger als im Vorjahr aus, es werden aber wieder 16 Preise in einer Gesamthöhe von 118 500 Euro vergeben, teilten die Organisatoren am Mittwoch mit.

Laut Leiterin Svenja Böttger hat nie zur Debatte gestanden, das Festival abzusagen. Man habe zeigen wollen, was während der Pandemie möglich sei. Deshalb wolle man im Januar mit der Online-Variante versuchen, sowohl den Zuschauern ein „tolles Erlebnis“ zu bieten, aber auch den Filmschaffenden die Möglichkeit geben, ihren Beruf auszuüben und ihre Karriere starten zu können.

Insgesamt werden 98 Filme gezeigt, davon starten 50 in den Wettbewerben Spielfilm, Dokumentarfilm, Mittellanger Film und Kurzfilm. Alle Filme werden auf einer eigens für das Festival entwickelten Streaming-Plattform zur Verfügung stehen, die speziell gegen Internet-Piraterie geschützt sein soll.

Jeder Film kann ab dem 10. Januar für acht Euro für 24 Stunden gekauft und während des Festivals zeitlich unabhängig angeschaut werden. dpa

