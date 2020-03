„Festival Tanz!“ komplett abgesagt

Das Festival „Tanz! Heilbronn“, das vom 27. Mai bis 1. Juni am Theater Heilbronn stattfinden sollte, wird abgesagt. Wegen der Corona-Pandemie und den damit einhergehenden drastischen Reisebeschränkungen ist es mehr als unwahrscheinlich, dass die ausländischen Compagnien, die aus Frankreich, Spanien, Taiwan und Burkina Faso kommen, anreisen dürfen. Intendant Axel Vornam und Festivalkuratorin Karin Kirchhoff bedauern diesen Schritt außerordentlich, zumal das Festival bereits jetzt nahezu ausverkauft war, halten ihn aber für unerlässlich.

Nach momentanem Stand wird versucht, den Eröffnungsabend „Soul Chain“ von tanzmainz am 27. Mai im Großen Haus zu halten. Wegen weiterer Programmpunkte ist Karin Kirchhoff mit den Künstlern in Verhandlung bezüglich einer Übernahme ihres Tanzstücks in das Festival Tanz! Heilbronn 2021. Mit großer Wahrscheinlichkeit werden das von Barbara Buck entwickelte Heilbronner Tanzprojekt „Once upon a time in Heilbronn“ über die amerikanische Geschichte in Heilbronn und das Stück „Cosmic A*“, das Tänzerchoreograf Charlie Prince als Artist in Residence im Probenzentrum des Theaters Heilbronn entwickelt hat, übernommen.

Bereits gekaufte Karten können zurückgegeben werden. Momentan können Zuschauer Kontakt zum Besucherservice nur per Mail unter kasse@theater-hn.de oder von Freitag bis Montag zwischen 10 und 15 Uhr unter Telefon 07131/563001 beziehungsweise 563050 aufnehmen.

Es ist möglich, sich an der deutschlandweiten Aktion „Meine Karte für meine Bühne“ zu beteiligen. Hier können Zuschauer auf die Rückerstattung für bereits erworbene Karten verzichten und den Betrag dem Theater in dieser schwierigen Situation spenden. Das Theater stellt Spendenquittungen aus. Auch hierzu kann man sich unter oben genannten Kontakten melden.

