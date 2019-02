Festival über die Vielfalt der Liebe

Zwei Fußballer, die sich vor einem großen Spiel küssen, ein Aids-Kranker, der sich outen möchte und ein homosexueller Künstler in Portugal, das sich nach dem Putsch gegen Marcelo Caetano gesellschaftlich neu erfinden muss – all das ist bei den schwulen Filmtagen im Cinema Quadrat Mannheim zu sehen.

Bereits zum 24. Mal werden im Cinema Quadrat vom 14. bis 20. Februar acht Filme gezeigt, die sich mit der Schwulenwelt beschäftigen. „Die Vielfalt der Filme spiegelt die Vielfalt von Liebe, Leben und Leidenschaft“, kündigt der Veranstalter an. „Die Filme sind auch für hetero und alles dazwischen geeignet.“

Eröffnet wird die Filmwoche am Donnerstag um 19.30 Uhr mit „The Pass“. Der englische Film beschäftigt sich mit dem auch hierzulande trotz des Coming-Outs des ehemaligen Nationalspielers Thomas Hitzlsperger im Januar 2014 immer noch tabuisierten Thema Schwulsein im Profifußball. Nach ihrem Kuss müssen sich Jason (gespielt von Russell Tovey) und Ade (Arinzé Kene) in einem Strudel aus Geheimnissen und Lügen sowie Erfolg und Versagen behaupten.

Preisgekrönte Werke

Teil des Programms ist auch der Streifen „1985“ von US-Regisseur Yen Tan, der die Geschichte von Adrian (Cory Michael Smith) erzählt. Im liberalen New York lebend, besucht der an Aids Erankte seine Familie im Texas der 1980er-Jahre. Die erzkonservativen Eltern wissen natürlich nichts von der Homosexualität ihres Sohnes, der sich angesichts seiner Krankheit auch ihnen offenbaren möchte.

Der Film ist vielfach preisgekrönt und läuft am 17. Februar um 19.30 Uhr in Mannheim, genauso wie „The Pass“, deutschlandweit zum ersten Mal.

Derweil findet sich der schwule Al Berto (Ricardo Teixeira) im gleichnamigen Film im Sommer 1975 in Portugal wieder. Gerade von der Diktatur von Staatschef Salazar befreit, sucht die Gesellschaft in der aufstrebenden Demokratie noch in vielen Fragen ihren Platz – auch in der nach der Akzeptanz Homosexueller. Der Film beruht auf der Biografie des 1997 verstorbenen Dichters und Malers. Er läuft am 20. Februar um 19.30 Uhr. Wie alle ausländischen Filme wird „Al Berto“ nur in Originalsprache mit deutschen Untertiteln gezeigt.

Die einzige deutsche Produktion ist „Männerfreundschaften“. Der Dokufilm über die Homosexualität deutscher Dichter läuft zum ersten Mal am 19. Februar um 19.30 Uhr.

Info: Filmtage-Programm unter: https://bit.ly/2Tz66Ic

