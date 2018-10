Festival zu Jazz und Rock in Musikfilmen

Ohne sie wären Filmklassiker ebenso wenig vorstellbar wie moderne Hollywood-Produktionen: die Filmmusik. Das „Mannheim Musik Film Festival“ widmet sich vom 15. bis zum 24. November im kommunalen Kino Cinema Quadrat den musikalischen Filmuntermalungen von heute. Das Art Kollektiv leitet die Veranstaltungsreihe am 15. November mit Live-Jazzmusik zum Film „It Must Schwing!“ ein. Am 17. November wird die Krautrock-Dokumentation „Embryo“ vor Ort mit einer „psychedelischen Klangreise“ eingeleitet. Neben Beiträgen zur Pop-Musik stehen auch Dokumentationen über den japanischen Komponisten Ryuichi Sakamoto und die New-Wave-Pionierin Anne Clark auf dem Festivalprogramm. onat

© Mannheimer Morgen, Freitag, 19.10.2018