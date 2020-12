Festivalsieger zum Streamen

Beim letztjährigen Festival des deutschen Films in Ludwigshafen zählte die Tragikomödie „Sag du es mir“ von Michael Fetter Nathansky zu den bemerkenswertesten Beiträgen. Dort wurde das originell erzählte Drama um zwei eigenwillige Schwestern dann auch mit dem Filmkunstpreis geehrt. Im Oktober hatte der Film seinen Kinostart, doch nur zwei Wochen darauf folgte der Lockdown. Wann das Werk regulär erneut zu sehen ist, ist offen.

Die Verleihfirma missingFilms hat sich deshalb entschlossen, für einen weiteren, digitalen Vertriebsweg zu sorgen. Es gibt auch diesen Film als Video on demand, als gegen Gebühr zu streamendes Video (für 9,99 Euro). Einige Kinos bieten den Stream über ihre jeweilige Kinoseite an und werden an den Einnahmen beteiligt, wie der Verleih mitteilt. Aus Baden-Württemberg ist das Subiaco-Kino Alpirsbach beteiligt, mit weiteren Kinos sei man im Gespräch, heißt es. Verbindung zum Film-Stream: https://vimeo.com/ondemand/sagduesmir tog

