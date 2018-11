Festlicher Abend voller Sternenglanz

Am Beginn der Festlichen Opernabende stand der kühne Plan, jedes Mal mindestens einen Weltstar nach Mannheim zu holen. Doch die sind heutzutage oft zu teuer. Beim festlichen „Rigoletto“ hat es geklappt. Der Serbe Zeljko Lucic, gerade als Verdi-Bariton schier konkurrenzlos, singt an allen großen Häusern weltweit. In Mannheim stellte er einen stimmlich wie darstellerisch überlebensgroßen Rigoletto auf die Bühne. Sein Heldenbariton ist an Volumen und Höhenexpansion exemplarisch, seine Messa-di-voce-Kunst nie Selbstzweck, sondern stets Ausdruck seelischer Affekte. Der Schmerz um die entführte Tochter, durch den der zynische Hofnarr sich zum Racheengel wandelte, griff ans Herz.

Auftragskiller mit heißer Schwester

Als Opernintendant Puhlmann die krankheitsbedingte Absage von Mannheims wunderbarer Gilda Nikola Hillebrand verkündete, war die Enttäuschung spürbar. Ein Glücksfall, dass Beate Ritter, die Stuttgarter Gilda, kurzfristig einspringen konnte. Eine psychologisch glaubwürdige junge Lyrische mit kostbarem Timbre, die mit betörender Leichtigkeit ihre Spitzentöne und Koloraturen sang. Fabelhaft ihre in erstaunlich langsamem Tempo zelebrierte Arie „Gualtier Maldé“.

Der französische Tenor Jean-Francois Barras, auf steilem Karrierekurs befindlich, verfügt über eine angenehme, gut sitzende Stimme mit allenfalls leicht gestemmten Spitzentönen. Die Skrupellosigkeit des leichtfertigen Herzogs von Mantua nahm man ihm freilich nicht ab; als Liebhaber (im Duett des 2. Aktes und in der Arie „Ella mi fu rapita“) war er weit glaubwürdiger.

Ohne Makel der Auftrasgskiller Sparafucile (Sung Ha) und seine verführerische Schwester Maddalena (Julia Faylenbogen). Der Fluch des Grafen Monterone (Bartosz Urbanowicz) ging unter die Haut. Auf hohem Niveau auch die Höflinge und der bestens vorbereitete Männerchor. Sonderlob für das flinke italienische Parlando!

Benjamin Reiners begleitete kultiviert und aufmerksam, auch wenn er die dämpfende Hand eher selten einsetzte. Viel Sorgfalt verwendete er auf die Übergänge. Ihm und dem Nationaltheaterorchester wurde genauso frenetisch applaudiert wie der Sängerschar. Die meisten Bravi ernteten Ritter und Lucic.

Dienstag, 20.11.2018