Festspiele für Wagner

Noch gibt es in Hargesheim keine Richard-Wagner-Straße, aber das kann sich bald ändern … Ein Sommer ohne Wagner? Niemals. Das dachte sich auch das Sängerehepaar Sabine und Stefan Vinke, die beide lange am Mannheimer Nationaltheater engagiert waren. Längst hat Stefan Vinke eine internationale Karriere als Heldentenor im Wagnerfach gemacht, ist auf den Opernbühnen der Welt zuhause – und längst auch schon im Wagner-Mekka Bayreuth gerngesehener Darstellergast. Wie bei allen Künstlern, sieht der diesjährige Terminkalender des Sängers nun durch Covid 19 leider anders aus. Premieren, Gastspiele, Festivals – alles wurde abgesagt.

„Aber ein Leben ohne Musik, schien uns schwer vorstellbar“, sagt Sabine Vinke und initiierte im heimischen Garten ihres Hargesheimer Hauses seit Juni Konzerte für Freunde, Kenner und Nachbarschaft. Sieben sollte es werden, und mit einem „Walküre“-Programm am 25. Juli, dem traditionellem Eröffnungstag der Bayreuther Festspiele, enden.

Doch der Zulauf war enorm. „Wir können doch jetzt nicht aufhören!“ hieß es im Hause Vinke – und kurzerhand wurden Kollegen und musikalische Weggefährten angefragt.

Ohne Gage und mit Abstand

„Alle haben spontan zugesagt, ohne Gage, kleine, private Richard-Wagner-Festspiele zu stemmen“, freut sich die Sopranistin. Die Besetzungsliste dürfte Mannheimern bekannt vorkommen: Neben den Vinkes und weiteren anerkannten Wagnerrecken (Gerhard Siegel, Werner van Mechelen, Ariane Lucas) sind Thomas Jesatko, Sung Ha oder Wolfram Koloseus (am Klavier) zu hören.

Kein Wunder, dass aus Mannheim über 50 Wagnerianer die gute Wegstunde gerne in Kauf nahmen und in die Nähe von Bad Kreuznach pilgerten. Gut zehn Termine mit Ausschnitten aus „Lohengrin“, „Walküre“, „Tannhäuser“ und „Tristan“ stehen an den Wochenenden bis 13. September noch an. Über Karten (25 Euro) und Termine gibt die Homepage sabine-vinke.de Auskunft, Spielort ist der Garten der Mozartstraße 19 in 55595 Hargesheim.

