Fette Beats im leeren Stadion

Die Corona-Krise hat nicht nur der Mannheimer Time Warp den Strom abgedreht, sondern auch dem World Club Dome, dem größten Club-Festival der Welt. Es sollte ab 5. Juni in der Frankfurter Commerzbank Arena Bässe pumpen – vor 180 000 Gästen aus aller Welt an drei Tagen. Veranstalter Bernd Breiter hat nun umdisponiert und startet am Samstag, 18. April, ab 16 Uhr an gleicher Stelle, aber vor leeren Rängen ein Mammutprogramm, auch um Eintracht Frankfurts Kampagne „Auf jetzt!“ zu unterstützen. Zu Beginn des ersten Stadion-Events in der Kontaktsperrenzeit spielt das Duo Gestört aber Geil mit den Rappern SDP als Gästen eine Stunde lang, gefolgt von DJ Le Shuuk. Zum Schluss legt ab Mitternacht Starproduzent David Guetta anderthalb Stunden lang auf. Sein Auftritt wird aus Miami gestreamt, andere aus Seoul, Amsterdam oder Tel Aviv. Zu sehen ist alles auf den Social-Media-Kanälen von BigCityBeats. jpk

© Mannheimer Morgen, Samstag, 18.04.2020