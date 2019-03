Feuer und Flamme für Lars Redlich

Er ist Musicaldarsteller („Rocky Horror Show“, „Grease“, „Evita“), Fernseh-Schauspieler („Soko Wismar“), Moderator (RBB-Veranstaltungen) und Musik-Comedian. In dieser zuletzt genannten Funktion gastierte der 38-jährige Berliner Lars Redlich jetzt im Rahmen der Burgfestspiele Jagsthausen mit seinem Programm „Lars but not least“ im Gewölbe. Dabei erwies sichder mit vielen Preisen Ausgezeichnete als ein Multitalent des Entertainment.

Schon zum Auftakt zeigte sich der in Sweatshirt, Jeans und weißen Turnschuhen auftretende Lars Redlich als geschickter Profi, der mit einem „Jagsthausen-Blues“ aufwartete, so das Publikum im Allgemeinen und eine Frau in der ersten Reihe im Besonderen ansprach und alle Besucher in Stimmung brachte. Danach ging es knapp zweieinhalb Stunden lang, einschließlich einer Pause, Schlag auf Schlag, vom einen zum anderen Höhepunkt. Und auch in der Pause war Lars Redlich nicht untätig. Denn zuvor ließ er sich einige Stichworte zurufen und versprach, zu Beginn das zweiten Teils daraus etwas zu machen, in dem diese Begriffe vorkommen. Und so geschah es denn auch. Er setzte sich ans Klavier und kreierte ein Werk mit eigener Musik und Text als Instrumentalist und Sänger als Uraufführung in Jagsthausen.

Davor griff er zur Gitarre und gegen Schluss spielte er auch Klarinette. Was er vorstellte, das war eine Musik-Comedy-Programm-Show erster Güte. Er verkündete, dass nicht etwa die Schildkröte, wie viele glauben, das Wirbeltier ist, das das höchste Alter erreichen kann, sondern der Grönlandhai, der über einige hundert Jahre alt werden kann. Er präsentierte ein witzig-parodistisches Liebes-Medley. Er schwärmte von der guten, alten Schulzeit. Mit der Klarinette widmete er sich dem Klezmer, der traditionellen jüdischen Volksmusik – und das virtuos. Er sang von der freien Liebe und er zeigte in einem Medley, was man mit einer Folge von vier Akkorden alles machen kann. Und am Ende gab es noch ein Wunschkonzert. Das ihm begeistert folgende und ihn mit reichem Beifall bedenkende Publikum durfte ihm Musiktitel zurufen, die er dann auf dem Klavier zum Besten gab. Mit Redlich stellte sich in Jagsthausen ein Allrounder der Kleinkunstszene vor. Dieter Schnabel

