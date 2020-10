Feuerwache beginnt neues Festival

Mannheim.Die Alte Feuerwache Mannheim gibt im Oktober und November jeweils donnerstags aufstrebenden Bands aus Mannheim und der Region eine Plattform. Unter dem Motto „Homemade & Fresh“ treten bis 26. November Pop-, Rock-, Jazz- und Electronic-Bands bei freiem Eintritt auf. So stehen am 8. Oktober etwa die Space-Rockband Spiral Drive auf der Bühne, eine Woche später folgt das Ensemble Noctilucent. „Wir haben bewusst nach Bands gesucht, die bisher kaum Gelegenheit hatten, ihre Shows in voller Lautstärke zu präsentieren“, erklärte der Geschäftsführer der Alten Feuerwache, Sören Gerhold, den Gedanken hinter dem Line-Up.

