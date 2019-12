Fiebernd durch den Nebelwald

Die Teilnahme einer Musikerin am deutschen Vorentscheid für den Eurovision Song Contest ist per se eine nur bedingt zum Konzertbesuch motivierende Referenz. Schließlich handelt es sich bei dem Liederwettbewerbsriesen mit all seinen Eurodance-Beiträgen und Überwaltigungsdrama-Balladen um einen artifiziellen, geschlossenen Pop-Kosmos, der als gesellschaftliches Ereignis durchaus spannend ist, aus dessen Umfeld aber selten etwas mit nennenswerter künstlerischer Halbwertszeit nach außen, sprich: auf die in der realen Welt existierenden Konzertbühnen dringt.

Eher schwierig also, aber im Fall von Lilly Among Clouds, die beim diesjährigen Eurovision-Vorentscheid den dritten Platz belegt hatte, andererseits auch völlig egal. Denn die Sängerin und Songschreibern (die bürgerlich Elisabeth Brüchner heißt) macht schlichtweg sehr gute Musik, wie sich bei ihrem Auftritt mit der dreiköpfigen Band im stattlich gefüllten Club der Heidelberger Halle 02 zeigt, nach einem Vorprogramm mit dem australischen Musiker Mark Lang.

Szenerie der Melancholie

Auf den Spuren großer Pop-Autoren wie PJ Harvey und Tori Amos singt Lilly sich hier durch Post-Punk-Nebelwälder, lässt Klavierballaden-Kristalle wachsen, kreiert in ihren Songs eine von Irrlichtern illuminierte Szenerie der Zerrissenheit und Melancholie, die einem zwischenzeitlich allerdings auch reichlich tanzbaren Spaß bereitet.

„Closeness“ etwa ist von wunderbar treibend-getriebener Fiebrigkeit, „Love U 4ever“ lässt jedem Fan der The-Cure-Jahre der frühen 80er das gramgebeugte Herz in bitterer Süße aufgehen, und „Girl Like Me“ ist eine schmerzlich schön durchs Dunkel trudelnde Song-Preziose.

„Wasting My Time“ heißt die letzte Zugabe der Sängerin, die auch E-Piano, Bass und Gitarre spielt – ein Titel, der einem nicht nur einen kleinen Ohrwurm für den Nachhauseweg beschert, sondern auch die Erkenntnis verfestigt, dass man genau das mit diesen eineinhalb Konzertstunden nicht getan hat: seine Zeit verschwendet. Eindrucksvoll.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 20.12.2019