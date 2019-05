Filmemacher Erker: „Wir brauchen Tiefe, aber unterhaltsam“

Neben vielen anderen Akteuren aus der Region spielen der Heidelberger Schauspieler Massoud Baygan (hinten in der Hauptrolle als Taxifahrer Kian Pyadah) und der Mannheimer Theatermacher Sascha Koal in der Rolle des Hauptkommissars (vorn) in dem 64-minütigen Kinokrimi im Stil des Film noir. Links ist Dominic Fuchs zu sehen, Absolvent der Mannheimer Theaterakademie, der einen Polizisten darstellt.

© ENFYS