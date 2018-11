Filmfestival: Eindrucksvolles Werk über Ehrenmord

Ömür Atay erlangte durch viele Serien und Filme große Bekanntheit. © Atay

Von unserem Redaktionsmitglied

Miray Caliskan

Es waren die immer wiederkehrenden Nachrichten, die in den Schlagzeilen der Zeitungen auftauchten: Familiendramen, Misshandlung, Verachtung und Gewalt gegenüber Frauen, die im sogenannten Ehrenmord gipfeln - eine Tat, die hierzulande aus „niedrigen Beweggründen“ schwer bestraft wird, aber nicht in orientalischen Ländern.

Ömür Atay wurde stutzig. Ehrenmord? Ein Thema, das jedem bekannt ist und schon oft in Serien, Filmen, Theaterstücken erzählt wurde. Aber: aus der Sicht des Opfers, der Frau, und selten aus der Sicht des Täters, dem Mann. Der türkische Regisseur und Drehbuchautor Atay dachte weiter. Wie wird ein junger Mann, vielleicht sogar ein Kind, plötzlich zum Mörder? „Es ist doch so“, sagt Atay. „Unsere Identität wird aus unserer unmittelbaren Nähe definiert. Von unserer Familie, genauer noch, von unseren Geschwistern.“ Und damit begann er das Drehbuch für „Kardesler“ zu schreiben.

Das Schweigen und das Vergessen, das sind die beiden großen Themen des Dramas „Kardesler“ (Brüder), das Atay beim Internationalen Filmfestival vorstellt. Im Mittelpunkt der Geschichte: Ramazan (Caner Sahin), der seine Schwester Cennet umbringt, weil sie seiner Meinung nach die Familie entehrt hat, und Yusuf (Yigit Ege Yazar), der von seinen Angehörigen gezwungen wird, diesen Mord auf sich zu nehmen.

Der Film spielt im Jetzt, vier Jahre nach der Tat. Yusuf wird mit 17 Jahren aus der Haft entlassen und soll im Familienbetrieb - einer Raststätte an der Grenze zu Iran - aushelfen. Er willigt stumm ein. Jedes Wort, das er sagt, jede Bewegung, die er macht, wird überwacht von seinem älteren Bruder Ramazan.

„Yusuf muss mit seinen Schuldgefühlen leben, stumm und taub zugleich sein. Die Raststätte wird quasi zu seinem höchstpersönlichen Gefängnis“, erzählt Atay. Er werde einer „hinterhältigen und lautlosen“ Gewalt ausgesetzt, weil er gezwungen wird, ein Leben zu führen, das er niemals für sich selbst ausgewählt hätte. Warum? Um seinen älteren Bruder zu schützen.

In nur vier Wochen hat der türkische Regisseur den Film „Kardesler“, der unter anderem von der Filmförderung Schleswig-Holstein Hamburg finanziert wurde, gedreht. Die Orte und Schauspieler wählte Atay mit knappem Budget und noch knapperer Zeit aus. Herausgekommen ist ein eindrucksvolles Porträt von einem Mittäter, der es schafft, mit wenig Worten die Nachwehen eines Ehrenmordes zu erzählen. „Das eigentliche Problem ist, dass Männer stets versuchen, Frauen mit ihrer angeblichen hegemonialen Stellung zu unterdrücken. Genau darum geht es und genau dagegen müssen wir unsere Stimmen erheben“, sagt Atay.

Ömür Atay, 1969 in Istanbul geboren, wurde vor allem für die Fernsehserie „Bir Istanbul Masali“ und für den mehrfach ausgezeichneten Film „Anlat Istanbul“, bei denen er Regie führte, bekannt. Er selbst konnte wegen „Problemen mit dem Schengen-Visum“ nicht am Internationalen Filmfestival teilnehmen. „Aber das hat sich geklärt. Ich kann jeden Augenblick in Mannheim auftauchen“, sagt er lachend.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 23.11.2018