Vor weitreichenderen Wertentscheidungen drückt sich die Politik auch jetzt, denn was dem einen wichtig ist, das ist es der anderen ja noch lange nicht. Und kulturelle Institutionen bieten nun mal sowohl reine Unterhaltung – oder auch puren Klamauk – als auch solches, was von sich mal mit mehr und mal mit weniger Recht behauptet, es sei tiefsinniger, erlesener als der Rest, es eröffne neue Horizonte, bringe zum Denken, verdiene echte Versenkung. Weil all das in unserer pluralistischen Gesellschaft der Fall ist, deshalb sind mindestens bis Ende November noch einmal auch Museen, Konzerthäuser, Theater und eben auch Kinos Pandemie-bedingt geschlossen (worden). In Letzteren ist der Filmriss nicht nur metaphorisch gegeben.

Was man nun wieder zu entbehren hat, lässt sich anhand weniger jüngster Filmstarts erinnern. Mit „Ema“ war eine höchst kraftvolle und kämpferische gleichnamige Tänzerin aus Chile zu erleben; feurige Bilder gab es hier, die sich ins visuelle Gedächtnis brennen. Und mit der Schweizer Produktion „Schwesterlein“ war gerade ein eindringliches Geschwisterporträt zu sehen, das einmal mehr verdeutlichte, was echte Schauspielkunst ist.

Neben anderen Stars aus Film und Theater spielen zwei der allerbesten die Hauptrollen der Zwillingsgeschwister Lisa und Sven: Nina Hoss und Lars Eidinger machen Staunen, reißen mit, gehen buchstäblich zu Herzen. Und hintersinniges politisches Drama gab’s mit „Und morgen die ganze Welt“ zu sehen. Da dieser Film zum deutschen Oscar-Kandidaten gekürt wurde, ist die Wahrscheinlichkeit wohl groß, dass er nach der Schließzeit noch einmal auf die Leinwand kommt. Bei den anderen Filmen bleibt wenigstens die Hoffnung darauf – denn diese stirbt bekanntlich zuletzt. Thomas Groß

