Finanzdilettanten im adligen Gewand

Der Heinrich-Mann-Preis der Akademie der Künste geht 2018 an den Berliner Autor, Journalisten und Juristen Christian Bommarius.

Bommarius wurde 1958 in Frankfurt am Main geboren, wuchs in Bonn auf und lebt in Berlin. Er arbeitete bis Ende des vergangenen Jahres als Kommentator unter anderem für die „Frankfurter Rundschau“ und die „Berliner Zeitung“. Seitdem schreibt er als freier Autor.

Vorherige Buchveröffentlichungen: „Wir kriminellen Deutschen“ (Berlin, 2004), „Das Grundgesetz: Eine Biographie“ (Berlin, 2009), „Der gute Deutsche. Die Ermordung Manga Bells in Kamerun 1914“ (Berlin, 2015). ferö