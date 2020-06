Finanzspritze für Kulturschaffende

„Wir wollen die Kulturlandschaft so großflächig retten wie möglich“, sagt Kulturstaatsministerin Monika Grütters. Mit einem „kraftvollen Aufschlag“ in Höhe von einer Milliarde Euro will die CDU-Politikerin der coronabedingt darbenden Kulturszene über die Krise helfen. „Wir machen Infrastruktur“, umschrieb Grütters das Hilfspaket der Bundesregierung am Donnerstag in Berlin. Die Kultur bekomme damit ihr eigenes Programm, bleibe aber auch Teil des großen Ganzen und damit anderer Hilfsprogramme. „Es geht um eine rasche Wiedereröffnung der Betriebe“, sagte sie. Wichtig sei, damit über die Krise hinwegzukommen.

Nach Angaben von Grütters sollen mit 250 Millionen Euro Kultureinrichtungen bei der Umsetzung etwa von Hygienekonzepten, Online-Ticket-Systemen oder Belüftungssystemen geholfen werden. Die Gelder sollen vor allem Einrichtungen erhalten, die nicht überwiegend öffentlich finanziert werden. Dazu zählen etwa Kulturzentren, Musikclubs, Theater, Kinos, Messen oder Literaturhäuser.

Der Kulturrat hat sich bereits positiv zur Eine-Milliarde-Euro-Hilfe geäußert. Am Donnerstag sagte Geschäftsführer Olaf Zimmermann über das Konjunkturpaket: „Der Kulturinfrastrukturfonds kommt, die Abwrackprämie nicht, das sind zwei wichtige Nachrichten.“

Neues Hygienekonzept

Mit dem Geld könnte etwa dem Theater Felina-Areal in Mannheim bei der Umsetzung eines neuen Hygienekonzepts geholfen werden. Leiter Sascha Koal begrüßt die Pläne der Kulturstaatsministerin. „Ich finde es gut, dass Frau Grütters auf die anfänglichen zehn Millionen Euro Hilfe noch mal draufgelegt hat.“ So wolle er in den nächsten Tagen alle Kostenvoranschläge für etwaige Fensterwechsel und Lüftungsanlagen zusammentragen, um dann einen Antrag zu stellen. „Ich möchte nicht zu viel Geld beantragen, das wäre unfair, aber auch nicht zu wenig.“ Die Schätzungen der Handwerker und Installateure sollen ihm dabei helfen. „Finanziell gesehen finde ich das Paket positiv und ich denke, dass es vielen Betrieben helfen kann.“

Doch Koal beschäftigt noch ein anderes Problem, das weder auf Bundesebene noch mit Geld zu lösen ist: „Weiterhin problematisch sind für Theaterbetreiber wie mich die ungeklärten Bedingungen, wie etwa die Abstandsregeln bei einer Bühnenaufführung.“ Aktuell müsse er nach Empfehlung der Verwaltungs-Berufsgenossenschaft sechs Meter Abstand zwischen Tänzern garantieren. „Bei sechs Tänzern bräuchte ich eine Bühne von knapp 200 Quadratmetern.“ Der Bund könne zwar in einem gewissen Maße unterstützen, aber wie sich die Arbeit auf der Bühne gestaltet, sei hingegen Ländersache. Doch die Bestimmungen in Baden-Württemberg seien weiter unklar. ( mit dpa/epd)

