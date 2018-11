Finger in die Wunden gelegt

Im Stuttgarter Renitenztheater hatte der bundesweit erfolgreiche Kabarettist, sozusagen ein Heimspiel. Denn Mathias Richling wurde vor 65 Jahren in Waiblingen geboren und studierte an der Universität Stuttgart Literatur mit Magister-Abschluss. Und im Nachtstudio des Stuttgarter Theaters der Altstadt, betrat der damalige Student, 1974 auch zum ersten Mal die Bretter einer Berufsbühne, die später und bis heute seine Welt bedeuten.

George Orwell lieferte mit seinem 1949 erschienenen dystopischen Roman „1984“ nicht nur den Titel für das Programm „Richling und 2084“, er regte Mathias Richling auch auf seine Art an, in die Zukunft zu blicken.

Und so ließ er rund zwei Dutzend Persönlichkeiten, hauptsächlich aus dem politischen Leben, auftreten und unterzog sie einem „Test auf Zukunftstauglichkeit“. Nach einer kurzen Vorrede ging es gleich „in medias reis, wie die Chinesen sagen“. Nacheinander traten sie auf, immer im Hintergrund an die Wand projiziert und im Vordergrund von Mathias Richling vorgestellt, der sich, unter der Regie von Günter Verdin, behend zwischen transparenten Würfeln und Schachteln bewegte. Dabei gelang es ihm, das Wesentliche im Charakter und im Tun der nicht nur in der Diktion, sondern häufig auch stimmlich exzellent Parodierten sicht- und hörbar zu machen.

Und da traten sie dann nacheinander auf, der Facebook-Gründer Marc Zuckerberg, der Modedesigner Wolfgang Joop und der Fußball-Nationaltrainer Jogi Löw und jeder glaubte, etwas zu sagen zu haben. Die Bundeskanzlerin Angela Merkel klapperte 2084 mit dem Gebiss, verkündete das letzte Milliardenpaket für Griechenland, sprach von 93 Millionen Flüchtlingen und behauptete: „Wir schaffen das“.

Später trat sie noch einmal, wenig sprechend, an der Seite des viel sprechenden französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron auf. Andrea Nahles führte die SPD, „den längsten Trauerzug der Welt“. Christian Lindner warb für die FDP, mit dem Versprechen: „Wir bieten alles in einem“.

Und auch Anton Hofreiter, der Co-Vorsitzende der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen, und Wolfgang Schäuble, der Präsident des Deutschen Bundestags – dieser in jeder Beziehung sozusagen lebensecht getroffen – meldeten sich zu Wort. Der investigative Journalist Günter Wallraff verrichtete seine Arbeit als verdeckter Ermittler. Ursula von der Leyen, die Bundesministerin der Verteidigung, bot Nazi-Devotionalien bei „Bares für Rares“ an und bekam prompt das „Händlerkärtchen“.

Cem Özedemir wurde mit einer Hanfpflanze in Verbindung gebracht und nahm zu Drogen Stellung. Wladimir Putin nahm zur Bundestagswahl Stellung und fragte: „Was hätte ich da hacken sollen“? Donald Trump durfte selbstverständlich nicht fehlen.

Horst Seehofer und Ex-Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen traten ebenso im Doppelpack auf wie Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Innenminister Thomas Strobl.

Thilo Sarrazin referierte über den Koran und meinte, dieser müsse juristisch begriffen werden und nicht religiös.

Und auch Queen Elizabeth II. sowie der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan traten an diesem Abend im Jahr 2018 auf, vorausblickend auf 2084 – oder an diesem Abend im Jahr 2084, sich an das Jahr 2018 erinnernd. Auf jeden Fall trat Mathias Richling an vier Abenden im voll besetzten Stuttgarter Renitenztheater auf, legte mit Witz die Finger in die Wunden unserer Zeit und absolvierte seine jeweils knapp zweieinhalb Stunden – einschließlich einer Pause - dauernden Heimspiele vor einem begeisterten, reichen Beifall spendenden Publikum mit Bravur. Dieter Schnabel

