„Finki“ jetzt ohne Guru

Schlagzeuger Mani Neumeier hatte es im Interview mit dieser Zeitung vor der 37. Auflage des Kult-Krautrock-Festivals im Odenwald Anfang August angedeutet, jetzt ist es offiziell: „Ich habe mich als Festivalmacher nach dem diesjährigen Festival dazu entschieden, die Ära „Finki Festival“ auf seinem Höhepunkt zu beenden. Guru Guru und ich werden kein weiteres Finki-Festival veranstalten“, teilte der Bandleader auf seiner Facebook-Seite mit.

Dass hinter der Entscheidung ein Dissens über die musikalische Ausrichtung zwischen dem experimentierfreudigen einstigen Free-Jazz-Drummer und dem mitveranstaltenden Fußballverein FC Finkenbachtal 1946 steht, deutet der Festivalgründer zwischen den Zeilen, aber deutlich an – genau wie die Möglichkeit, dass er ein neues Live-Projekt kreiert: „Das Festival ist von Jahr zu Jahr populärer geworden und hatte immer einen ganz besonderen, familiären Charakter. Diesen möchten wir in unserer Erinnerung für immer behalten (…) Natürlich bleiben Guru Guru und ich musikalisch aktiv und sind immer für Euch on tour. Und vielleicht zaubern wir ja an anderer Stelle ein neues Open-Air-Juwel – bleibt gespannt.“

Nächste Auflage steht

Dass diese Nachricht nicht das Aus für das 1976 begründete und damit älteste Open-Air-Rockfestival in Deutschland bedeutet, stellte der nun alleinige Veranstalter in den sozialen Medien klar: „Danke Mani Neumeier für alles! Das Finki-Festival wird Guru Guru immer in Ehren und im Herzen halten (…) Bis dahin gilt: Das Finki bleibt und lebt weiter! Der Vorverkauf beginnt in Kürze.“

Stattfinden soll die 38. Auflage am 7. und 8. August 2020 „mit zehn Krautrock-Bands“. Und der FC Finkenbachtal gibt der Hoffnung Ausdruck, dass der ewige Headliner nicht zum letzten Mal im Herzen der kleinen Odenwaldgemeinde aufgetreten ist: „Vielleicht tritt Guru Guru eines Tages auch mal wieder auf dem Finki auf?“ jpk

© Mannheimer Morgen, Montag, 16.09.2019