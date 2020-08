Flache Witze, wenig Neues

Comedian Andy Strauß. © Alte Feuerwache

Humorschaffende haben es nicht leicht. Sie sagen zu viel, sie sagen zu wenig, sie sagen das Falsche. Also, so lautet der Vorsatz für diesen Abend des „Sitzt, wackelt und hat Luft“-Festivals der Alten Feuerwache, heute sind wir unvoreingenommen. Andy Strauß ist bekannt dafür, Grenzen zu sprengen. Poetry Slam, Stand-up-Comedy, Musik – so lange Sprache involviert ist, spielt der Ostfriese damit.

...