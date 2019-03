Fliehende zwischen Ost und West

Mit ihrer Familiensaga „Das achte Leben“ ist Nino Haratischwili in atemberaubender Schnelle populär geworden. Bei Lesen.Hören stellte sie diesen knapp 1300-Seiten langen Roman vor vier Jahren auch in Mannheim vor. Nun steht sie wieder vor dem Publikum des Literaturfestivals – jetzt eine Veranstaltung in Kooperation mit der Lesereihe europa_morgen_land – in der voll besetzten Alten Feuerwache, um aus ihrem jüngsten Roman „Die Katze und der General“ zu lesen.

Zusammen mit Insa Wilke sitzt die im georgischen Tiflis geborene und heute in Hamburg lebende vielfach ausgezeichnete Theaterregisseurin und Autorin auf dem Podium. Sie reden über die schwierigen Perspektiven der Menschen im Ostblock, deren Schweigen über die Vergangenheit und das Unwissen im Westen über die Sowjetstaaten, vor allem über die Kaukasusrepublik Tschetschenien – dieses islamische, Putin verehrende und durch zwei Kriege gebeutelte Land.

So beginnt denn auch ihre Erzählung in einem nebelverhangenen Dorf am Fuße der Berge, in das 1994 der Krieg einzieht in Gestalt einer Militärtruppe unter General Orlow. Die junge nach Freiheit strebende Nura wird vergewaltigt und ermordet – ein Verbrechen, das auf einer wahren Begebenheit beruht und von der Journalistin und Menschenrechtsaktivistin Anna Politkowskaja vor Gericht gebracht wurde – sie bezahlte dafür mit ihrem Leben.

General kommt ungestraft davon

Der verantwortliche General Orlow bleibt im Buch ungeschoren und steigt zum rücksichtslosen Bauunternehmer auf. In Berlin begegnet er der aus Georgien kommenden Schauspielerin Siseli, sie wird „die Katze“ genannt, mit der er einen teuflischen Plan schmiedet.

Doch davon erfährt der Besucher dieses Abends nichts. Er erfreut sich eher an den wenigen gelesenen Passagen über Natur und Menschen im tschetschenischen Dorf, erheitert sich an köstlich beschriebenen illustren Exilanten, die sich im Salon von Siselis Mutter in Berlin treffen. Zurück bleiben Gedanken an die sowjetische Vertuschung von Schuld und die unzähligen Flüchtlinge aus den ehemaligen Ostblockstaaten, die glauben, im Westen das gelobte Land zu finden.

