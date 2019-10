Fließende Grenze von Hobby und Beruf

Julia Alicka steht jeden Morgen um sechs Uhr auf und spielt dann „ein bisschen Bass“. Danach kann der Tag losgehen. Wie viele Stunden sie arbeitet? Das weiß sie nicht so genau. „Die Frage ist, wo hört die Arbeit auf und wo fängt das Hobby an?“ Die 40-Jährige hat drei Söhne im Alter zwischen drei und 14 Jahren. Sie hat einen Lebensgefährten, der wie sie selbst Musiker ist. Und sie hat drei Jobs.

Der erste ist der „Alter“. Am Alten Messplatz in der Neckarstadt, dort, wo früher der Biergarten „Alter Bahnhof“ stand, daneben ein holpriger Parkplatz, ist ein alternatives Zentrum entstanden. Ein Begegnungsort, ein Kulturort, ein Vorzeigeort. Vor nicht mal einem Jahr von Philipp Kohl, Philipp Morlock, Robin Lang, Wulf Kramer und Alicka ins Leben gerufen, kam Anfang September bereits Bundesfamilienministerin Franziska Giffey vorbei, um zu sehen, wie sich ein „Problemraum“ in einen lebendigen Ort des Austausches und Spaßhabens verwandeln lässt. „Es ist immer voll, der Alter bringt so viele Menschen unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher Herkunft zusammen“, freut sich Alicka. Gesellschaftsspiele, Roller, Räder, Bälle können ausgeliehen werden, es gibt einen Pumptrack (einen Rundkurs für Räder), einen Basketballkorb, Tischtennisplatten und einen Sozialarbeiter, der den Überblick behält. Auf der kleinen Bühne finden wöchentliche Konzerte statt, jeden Freitag geben Musikpädagogen Interessierten Musikunterricht.

Alicka lebt mit ihrer Familie quasi nebenan in der Neckarstadt. „Ich fühle mich dem Viertel total verbunden und könnte mir nicht vorstellen, woanders zu leben.“ Geboren wurde sie in Albanien, ihr Vater war Diplomat, die Familie ist oft umgezogen, sie war in Frankreich und Italien, später dann in Deutschland. Alicka spricht sechs Sprachen, und doch fühlt sie sich „zu hundert Prozent“ als Albanerin. Ihr Zuhause aber sei Mannheim, seit 15 Jahren schon. Ein- oder zweimal im Jahr besucht sie ihr Heimatland und ihre Eltern, die dort wieder leben. Bis vor vier Jahren hat sie in der albanischen Hauptstadt Tirana eine einmal jährlich stattfindende österreichisch-albanische Kulturwoche organisiert, die soll es bald auch wieder geben.

Schreibt Texte und Lieder für Band

Aber zurück zu ihren Jobs in Mannheim. Neben dem „Alter“ ist es – im wahrsten räumlichen Sinne – das Einraumhaus, ebenfalls am Alten Messplatz gelegen, ein Kunstobjekt und Veranstaltungsort, den es seit 2010 gibt. So lange ist auch Alicka schon dabei, gemeinsam mit der Künstlerin Miriam Holme organisiert sie Ausstellungen und Konzerte.

Ihr Geld, wie Alicka sagt, verdient sie am Mannheimer Nationaltheater. Offiziell hat sie eine 75 Prozent Stelle, tatsächlich arbeitet sie aber oft mehr. Sie leitet das Casino, die Bar und Bühne am Werkhaus des Theaters; sie verantwortet dort zwei Musikreihen und die Veranstaltung „Talk und Lesung“ mit prominenten Gästen aus der Region sowie Diskussionen über Themen aus Literatur und Musik. Manchmal sitzt sie auch selbst auf der Bühne.

Und dann macht sie natürlich noch Musik. Sie schreibt Texte und komponiert Lieder für die Band Torso von David Kirchner, hat selbst eine Pink-Floyd-Coverband und arbeitet mit der Berlinerin Odeta Stabenow zusammen, für deren neuen Film sie gerade die Musik komponiert.

Woher sie die Energie für all das nimmt? „Ich habe lange studiert, in Heidelberg und in Mannheim, und dann habe ich lange im Café Adria gesessen, Kaffee getrunken und nichts getan.“ Wobei nichts auch nicht ganz stimmt, sie hat drei Kinder bekommen. Um die kümmern sich Alicka und ihr Lebensgefährte gleichermaßen.

„Das ist manchmal schon eine Herausforderung und ohne Online-Kalender, in den jeder seine Termine, auch die der Kinder, reinschreibt, geht es nicht.“ Alicka sagt, sie fühle sich gleichberechtigt, als Partnerin, Musikerin, Kulturschaffende. Nur manchmal, sagt sie, wundere sie sich. Wenn beispielsweise sie und nicht ihr Lebensgefährte gefragt werde, wie sie das eigentlich schaffe, Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen.

Kultur als Weg zur Teilhabe

Gleichberechtigung oder vielmehr gleiche Teilhabe zu schaffen – das ist auch Alickas Ziel. Ihr Weg dorthin ist die Kultur. „Kultur verbindet, und sie macht frei. Meine oberste Priorität ist es, sie jedem zugänglich zu machen, und ich sehe, dass mein Schaffen Früchte trägt, wenn glückliche Zuschauer im Publikum sitzen oder wenn sich am ,Alter’ Kinder das Mikrofon schnappen, auf die Bühne steigen und schnell mal etwas rappen.“

