Flucht vor der Verantwortung

Anzeige

Dass der Mensch ein Leben lang im Vorläufigen unterwegs ist, wissen wir. Wie ungeschützt solche Vorläufigkeit allerdings in einem fremden Land sein kann, dessen Sprache nicht die eigene ist, erzählt Necati Öziris Bühnentext „Get deutsch or die tryin’ “ (werde deutsch oder stirb bei dem Versuch), mit dem das Berliner Maxim Gorki Theater in der Inszenierung von Sebastian Nübling beim Heidelberger Stückemarkt gastierte. Der Titel erinnert an das Debütalbum „Get Rich or Die Tryin’ “ des US-amerikanischen Rappers 50 Cent und lässt uns ahnen, dass sowohl Reichtum als auch die deutsche Staatsbürgerschaft gleichermaßen schwer zu erlangen ist.

Zunächst aber attackiert Almut Lustig auf dem Schlagzeug vehement unsere Ohren und kündigt so einen wenig erbaulichen Abend an. Selbst wenn ihr harter Beat in Ansätzen als Lebensenergie begriffen werden könnte, verpufft diese rasch und wirkungslos. Denn nun beginnt Arda, der junge Türke, seinen wütenden und traurigen Monolog über den abwesenden Vater. Schließlich ist der einfach abgehauen, hat ihn, die Schwester und seine Mutter, die irgendwann zu trinken beginnt, im Stich gelassen.

Terrorist kommt nach Deutschland

Als türkischer Kommunist nach einem Anschlag auf einen Militärbus zu siebzehn Jahren Gefängnis verurteilt, war Murat in die Bundesrepublik geflohen. Doch lieber kehrt er in seine Heimat zurück, um die Haftstrafe zu verbüßen, als in Deutschland weitere Demütigungen zu erleiden. Taner Sahintürk spielt ihn als verschlossenen, innerlich ausgebrannten Menschen, der frustriert vom Leben unentwegt Dartpfeile gegen die Wände wirft.