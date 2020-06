Flynn Kliemann auf Platz Eins

Der selbst ernannte Heimwerkerkönig Fynn Kliemann hat mit seinem neuen Album „POP“ die Spitze der deutschen Charts erobert. Der 32-jährige Youtuber aus Niedersachsen hat den Vertrieb der Platte selbst übernommen – und hat damit trotz freiwilligen Ausschluss’ der Charts „grandiose Verkaufszahlen“ erzielt, wie das deutsche Marktforschungsunternehmen GfK Entertainment in Baden-Baden am Freitag mitteilte. Mit diesem Erfolg ist er seinen Fans nun eigentlich eine Tour schuldig. In Interviews betonte er jedoch immer wieder, keine Touren zu machen, dazu habe er „keine Zeit und keinen Bock“.

Zuletzt war er im April mit einer großen Kino-Aktion aufgefallen: An einem einzigen Tag war eine Dokumentation über ihn und die Arbeit an seinem Album sowie die Entstehung seines Labels im Internet zu sehen – für diejenigen, die zuvor über offizielle Kinokassen ein Ticket gekauft hatten und von denen 25 Prozent der Erlöse den Kinos zugutekam. Bei der Unterstützungsaktion kamen mehr als 119 000 verkaufte Karten zusammen. jeb/dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 06.06.2020