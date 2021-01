Fokus auf die Menschlichkeit in der hitzigen Debatte

Fünf Jahre sind seit der sogenannten Flüchtlingskrise 2015 vergangen – und noch immer suchen viele Menschen in Deutschland und anderen EU-Mitgliedsstaaten Schutz vor Krieg, Not und Verfolgung. Christoph Pickers Fragestellung „Welche und wie viele Flüchtlinge sollen wir aufnehmen?“ in seiner Schrift „Flüchtlingsethik“ ist deshalb keineswegs minder aktuell. Picker ist Direktor der Evangelischen Akademie der Pfalz mit Sitz in Landau und beschäftigt sich auch mit gesellschaftspolitischen und zeitgeschichtlichen Fragen.

In „Flüchtlingsethik“ spielen historische Ereignisse jedoch kaum eine Rolle. Picker nähert sich zunächst rein ethisch an moralische Fragestellungen im Zusammenhang mit dem Gewähren von Asyl an. Den in der Öffentlichkeit oftmals vorherrschenden Diskurs, der nur die Pole der Gesinnungsethik (sprich, die moralische Verpflichtung zur Aufnahme von Schutzsuchenden) und der Verantwortungsethik (also das Abschätzen der Folgen für das Aufnahmeland) kennt, will der Theologe dabei nicht befeuern. „Weder sind die Befürworterinnen und Befürworter einer repressiven Flüchtlingspolitik gewissenlose Unmenschen, noch sind die Befürworter einer permissiven Flüchtlingspolitik realitätsblinde Moralisten“, stellt er seinen Standpunkt dazu klar. Picker will stattdessen zu einem nüchternen, bedachten Diskurs beitragen. Sein Antrieb: Die Wissenschaft und die Kirche müssten mehr ethische Fragen klären.

Durch eine stringente Argumentationslinie und klare Sprache sind Pickers Ausführungen leicht zu verstehen – und können den Fokus in der Debatte auf die Menschlichkeit zurücklenken. Neben den in der Bibel dargestellten Fluchterfahrungen seien die Menschenrechte für die Ausarbeitung einer Flüchtlingsethik von Belang oder auch, wie Picker es nennt, das „Recht, Rechte zu haben“.

Picker wirft in den zwölf Kapiteln der Schrift eine Reihe von Fragen auf, etwa ob es ein Menschenrecht auf globale Freizügigkeit gebe und ob es für Nationen ein Recht gebe, unter sich zu bleiben. Seine Antworten sind klar; bei den beiden gestellten Fragen lauten sie nein – globale Freizügigkeit wäre in der gegenwärtigen von Ungleichheiten geprägten Welt nicht verantwortungsvoll und nein – im öffentlichen Leben könne man sich per se nicht aussuchen, mit wem man es zu tun hat.

Etwas schwammiger wird es – doch dies ist der Natur der ethischen Abhandlung geschuldet – bei der Beantwortung der zentralen Fragestellung „Wie viele Flüchtlinge sollen wir aufnehmen?“ „So viele wie möglich“, meint Picker schlicht. Bei politischen Handlungsaufforderungen wird er wiederum konkreter. Er fordert etwa eine Neuauflage der 1951 verabschiedeten Genfer Flüchtlingskonvention: Sie müsse den global veränderten Bedrohungslagen angepasst werden. Mit „Flüchtlingsethik“ liefert Picker überzeugende Denkanstöße zum Umgang mit Flucht und Migration – ohne politische Färbung.

