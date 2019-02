Folklore trifft Funk

In arabeske Groove-Girlanden geschlungen, in psychedelische Gitarrensounds und schimmernde Orgelschauer gehüllt, von blitzenden Läufen auf der Langhalslaute Saz durchzogen und von leidenschaftlichen Gesängen in die Ferne gezogen: Die Musik von Altin Gün verbindet türkischen Folk, Psychedelic Rock und Funk zu einem ziemlich zündenden und tanzbaren Genre-Amalgam.

Die noch junge Geschichte der Gruppe begann damit, dass Bassist Jasper Verhulst nach einem Konzert mit Jacco Gardner in Istanbul sein Herz an die türkische Musik der Siebziger verlor – eine Zeit, in welcher Psychedelic Rock sehr populär war.

Prächtige Stimmung

Mit Ben Rider (Gitarre), Nic Mauskovic (Schlagzeug), Merve Dasdemir (Gesang) und Erdinc Yildiz Ecevit (Gesang, Saz, Keyboard) sowie Perkussionist Gino Groeneveld fand er kongeniale Mitstreiter, um dem Sound dieser Ära neues Leben einzuhauchen: Auf dem vor etwa einem Jahr erschienenen Debütalbum der Gruppe „On“ hat sich die Band Songs von türkischen Musiker-Größen angenommen und traditionelle Stücke in neuem Licht erstrahlen lassen. Das klingt live nicht nur fabelhaft, sondern sorgt auch für prächtige Stimmung unter den mehreren Hundert Besuchern in der Feuerwache, von denen viele die Texte der Klassiker mitsingen und nicht wenige den hinteren Teil der Halle in eine Folklore-Tanzfläche verwandeln. mav

