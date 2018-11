Fontanes Frauenfiguren

In vielen Romanen und Erzählungen Theodor Fontanes (1819-1898) sind Frauen die Hauptpersonen. An ihren Schicksalen zeigt er exemplarisch die gesellschaftlichen Widersprüche seiner Zeit. Es sind Frauen, die mit den Moralcodes ihrer Zeit in Konflikt geraten, weil sie selbstbestimmt leben wollen. Meist erscheinen sie klüger, ehrlicher, belastbarer und solidarischer als Männer. Christine von Brühl, wohlvertraut mit der preußisch-brandenburgischen Geschichte, erzählt, wie es zu dieser grundsätzlichen Wertschätzung und der sensiblen Kenntnis der weiblichen Psyche kam. Sie entwirft einprägsame Porträts von Frauen, denen Fontane begegnet ist, von der Mutter über die Ehefrau bis zur Tochter, daneben von Frauen, denen er freundschaftlich verbunden war. In einem zweiten Teil erzählt sie die Schicksale von Frauen, die dem Dichter als Vorbilder für seine Romane und Novellen dienten. Besonders gut gelungen ist ihr die Gegenüberstellung der realen mit der Kunstfigur bei Grete Minde und bei Effie Briest. is

Gerade dadurch sind sie mir lieb. Aufbau-Verlag Berlin. 367 Seiten, 22 Euro.

