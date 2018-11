Forster und die Originalität

Heute erscheint die neue Platte von Deutschpopstar Mark Forster. Mit dem für Deutschpopstars eher wenig überraschenden Titel „Liebe“. Einen Originalitätspreis hätte sich der „Voice Of Germany“-Juror trotzdem verdient. Denn wenn man die kurz vor Erscheinen auf dem Redaktionsschreibtisch gelandete CD auf den Computer lädt, erscheinen 13 Lieder, deren Titel zusammen den Satz ergeben: „Es war / Einmal / Ein / Autoscooter / Und um / Gas / Zu geben / Musste /Man / Einen / Chip In / Das Auto / Werfen.“ Das gab’s wohl noch nie in der Pop- und Rockgeschichte, Respekt!

Misstrauisch wird der Kritiker beim Blick auf die Präsentation des Albums auf einem Online-Verkaufsportal. Da heißen die 13 Songs des Kaiserslauterers plötzlich „Es war /Einmal /Ne Tracklist / Und die / War noch geheim / Doch / Diese Kleine / Tracklist / Schon / Bald / Wird / Sie / Erscheinen.“ Das klingt nach einer Momentaufnahme und trotz Rüttelreim immer noch ganz lustig.

Aber der Traum vom Originalitätspreis für Mark Forster zerplatzt schnöde: Manchmal ist es halt doch noch erhellend, analog vorzugehen – und da finden sich beim Umdrehen der CD-Hülle auf dem Cover die seit heute nicht mehr geheimen richtigen Songtitel: „Comeback“, „Einmal“, „Liebe“, „Was du nicht tust“, „194 Länder“ „747“ und so weiter. Nur, dass sie jetzt fast nach 08/15 klingen. Auch das ist manchen Deutschpop-Phänomenen ja nicht fremd.

Immerhin: Der Titel „Chip In“ hat es als Track Nummer elf auf die CD geschafft. Den Witz dabei werden ohne die Vorgeschichte nur wenige verstehen … Da merkt man halt, dass Mark Forster alias Mark Cwiertnia sein Bühnenhandwerk als „polnischer Pianist“ von 2007 bis 2010 beim Comedy-Star Kurt Krömer perfektioniert hat. Jörg-Peter Klotz

© Mannheimer Morgen, Freitag, 16.11.2018