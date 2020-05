Fotografien auch von Helmut Orpel

Helmut Orpel, Kunsthistoriker, Schriftsteller und Journalist auch für diese Redaktion, fotografiert auch. Und das zeigt er zusammen mit Annette Schrimpf und Gerhard Heckmann in der Ausstellung „Dreier Kunst Raum“ in der Mannheimer Neckarstadt. Man habe „lange überlegt, ob wir in der jetzigen Situation eine Ausstellung machen sollen“. Ob die Menschen sich trauen? Ob sie sich an die Vorschriften halten? Ob wir, die Selbstständigen, es uns leisten können?, teilt Orpel mit – und verweist auf das Wagnis, am 7. Juni von 11 bis 16 Uhr den „Teamparcours“ zu eröffnen. Coronabedingt muss die Teilnehmerzahl kontrolliert werden. Besucher können sich hier eintragen: https://bit.ly/2TI6oPf dms

