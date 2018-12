Frage der Korrektheit

Konzeptkünstler Ottmar Hörl vor seinen umstrittenen „Hitler“-Zwergen. © dpa

Leser dieser Zeitung können noch bis Montag, 7. Januar 2019, beim jährlichen Kulturrätsel mitmachen. Diesmal dreht sich der Quiz in acht Teilen um Fragen wie: Was gilt heute als anstößig? Was gilt heute eigentlich als politisch unkorrekt?

Es geht dabei um Werke oder auch Figuren, die aus heutiger Sicht insgesamt oder auch nur in Details eben nicht mehr als politisch korrekt gelten. Ob zu Recht, darüber gab es in den vergangenen Jahren immer wieder hitzige Debatten. Gesucht wird am Ende ein Lösungswort, das sich ergibt, wenn alle acht Teile des Rätsels gelöst sind (Teilnahme siehe unten). Als Hauptgewinn winkt ein Abendessen mit Konzeptkünstler Ottmar Hörl, dessen „Hitler-Gartenzwerge“ schon mehrfach Anstoß erregten, sowie Mitgliedern der Kulturredaktion. Ein spannendes Tischgespräch dürfte die Gewinner bei dieser Konstellation also erwarten.

Der zweite Preis ist ein Besuch mit Führung durch die Ausstellung „Tizian und die Renaissance in Venedig“ (13. Februar 2019 im Frankfurter Städel) oder ein Buch mit LP „Best of 15 Jahre Popakademie“ (3./4. Preis). Die Gewinnerziehung findet am Ende der zweiten Januarwoche statt. dms

Info: Teilnahme unter: morgenweb.de/kulturraetsel

