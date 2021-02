Frage nach der Relevanz

In einem offenen Brief an Ministerin Theresia Bauer und ihre Kunststaatssekretärin Petra Olschowski haben sich Künstler der Landeshauptstadt mit der Aufforderung „Kulturelles Leben jetzt ermöglichen!“ gewandt. Mehrere Verbände sowie die Vereinigung freier darstellender Künstlerinnen und Künstler der Region Stuttgart stellen an die Leiterin des baden-württembergischen Ministeriums für Kunst,

...