Frank Turner vor Dropkick Murphys

Frank Turner & The Sleeping Souls werden am 31. Januar 2020 das Vorprogramm der US-Celtic-Punkrocker Dropkick Murphys in der Maimarkthalle Mannheim bestreiten. Der englische Folk-Punk-Sänger und seine Band haben soeben ihr achtes Studioalbum „No Man’s Land“ veröffentlicht, auf dem Turner starken Frauen huldigt.

Neben den neuen Songs wollen sie ihr Publikum mit altbekannten Hits wie „Get Better“ und „Be More Kind“ begeistern, teilt Veranstalter Delta Konzerte mit. Turner war zuletzt 2013 in Mannheim beim Open Air der Toten Hosen auf dem Maimarktgelände zu sehen. Karten für den Doppelpack mit den Dropkick Murphys gibt es für 50,25 Euro plus Gebühren unter anderem bei eventim.de.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 20.08.2019