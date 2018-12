Frankfurt voller Vorfreude auf Vincent van Gogh

Es dürfte d e r Ausstellungshöhepunkt des Jahres 2019 werden: Werke des Künstlers Vincent van Gogh (1853-1890) kommen nach Frankfurt. Die Schau ist nach Angaben des Museums „die bis dato größte und aufwendigste Präsentation in der Geschichte des Städel“. Zwar wird die Sonderschau erst am 23. Oktober geöffnet, aber die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Jetzt schon kann man im Internet Tickets kaufen (unter: shop.staedelmuseum.de/tickets).

Hinter den Kulissen wird zum Jahreswechsel kräftig gearbeitet, wie eine Sprecherin des Museums berichtet: Kuratoren und Innenarchitekten planen die Ausstellung, Texte für den Katalog werden geschrieben, Plakate entworfen, das Begleitprogramm geplant. Seit kurzem steht auch der Titel fest: „Making van Gogh: Geschichte einer deutschen Liebe“. Angeleiert hat die Super-Schau noch der frühere Städel-Direktor Max Hollein – er verließ Frankfurt bereits Mitte 2016 Richtung USA. Als sein Nachfolger Philipp Demandt das Städel übernahm, waren die großen Schauen für die nächsten Jahre schon in Planung.

Seit fünf Jahren laufen die Vorarbeiten für die van-Gogh-Schau. Einer der Hauptgründe dafür sind die Leihgaben, weiß Katja Hilbig, die Leiterin des Ausstellungsdienstes. Manchmal wollen die Museen nicht auf das Bild verzichten. Oder es ist nicht transportfähig. Oder es wurde schon wem anders versprochen. Oder wird gerade restauriert. Die Leihgaben kommen aus aller Welt: neben Amsterdam zum Beispiel aus Chicago, Boston, New York, Washington, Prag und München. Wie hoch der Versicherungswert ist, verrät das Städel nicht. Die Gesamtkosten belaufen sich „auf einen mittleren einstelligen Millionenbetrag“.

Deutsche Maler beeinflusst

50 Arbeiten van Goghs werden im Städel zu sehen sein, darunter ein Selbstporträt von 1887, „Der Weg nach Arles“, „Segelboote am Strand von Les Saintes-Maries-de-la-Mer“, das „Weizenfeld mit Kornblumen“ und die „Pappel im Getreidefeld“. Dazu kommen 90 Arbeiten anderer Künstler wie Ernst Ludwig Kirchner, Erich Heckel oder Max Beckmann. Das Städel will den Maler „im Kontext seiner deutschen Rezeption“ in den Blick nehmen. Deutschland habe für die Erfolgsgeschichte des Niederländers eine zentrale Rolle gespielt, sagen die Kuratoren.

Die Schau wird zum ersten Mal nicht in dem zweistöckigen Anbau („Peichl-Bau“) zu sehen sein, der seit 1990 für Sonderausstellungen genutzt wird, sondern in der unterirdischen Erweiterung mit den Glaskuppeln, in der seit 2012 die Sammlung der Gegenwartskunst untergebracht ist. Die Kunst des 20. Jahrhunderts zieht derweil in den Peichl-Bau.

Info: Kartensind erhältlich unter: shop.staedelmuseum.de/tickets

© Mannheimer Morgen, Freitag, 28.12.2018