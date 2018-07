Frankfurter Urgestein

Anzeige

Seine Sprache war die Frankfurter Mundart, kein Klassiker war vor ihm sicher: Der Regisseur und Schauspieler Wolfgang Kaus ist am Mittwoch im Alter von 82 Jahren gestorben, wie seine Familie auf seiner Homepage bekannt gab. Hessens Kunst- und Kulturminister Boris Rhein (CDU) würdigte den Theatermacher als „kreatives Genie“. Kaus war mehr als 30 Jahre lang Künstlerischer Leiter des Frankfurter Volkstheaters gewesen. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung über den Tod des 82-Jährigen berichtet.

„Wolfgang Kaus hat uns durch seine humorvolle und warme, menschliche Art viel Freude gebracht“, sagte Rhein gestern in Wiesbaden. Medienberichten zufolge starb der Schauspieler an den Folgen einer Lungenentzündung.

Berühmt wurde der Mann mit den strahlenden Augen vor allem durch seine Übertragungen der großen Klassiker ins Hessische. Allein für das Volkstheater inszenierte er mehr als 130 Stücke, in vielen stand er selbst mit auf der Bühne. Hinzu kamen Auftritte in rund 60 Fernsehproduktionen, unter anderem in den Krimi-Serien „Ein Fall für Zwei“ und „Tatort“. dpa