Frankreich triumphiert

Die meisten der 50 Musikkritiker wählten die Opéra national du Rhin. © dpa

Die Opéra national du Rhin im Elsass ist von Kritikern zum „Opernhaus des Jahres“ gewählt worden. In einer Umfrage der Zeitschrift „Opernwelt“ unter 50 Musikjournalisten bekam das Haus mit Spielstätten in Straßburg, Colmar und Mülhausen die meiste Zustimmung, wie das Magazin am Mittwochabend mitteilte.

Das Opernhaus errege „durch Entdeckerfreude, originelle Programme, vorbildliche Repertoirepflege sowie kreativen Esprit“ Aufsehen, erklärte die Zeitschrift. Damit gewann nach Lyon zum zweiten Mal eine französische Institution den Titel.

Die Auszeichnung wurde im Elsass mit großer Freude aufgenommen. „Wir sind sehr glücklich und sehr stolz, diesen Preis bekommen zu haben“, erklärte die Sprecherin der Oper, Monique Herzog, am Donnerstag in Straßburg.

Als beste Aufführung wurde die „Salome“-Produktion der Salzburger Festspiele ausgewählt. Der Italiener Romeo Castellucci gilt laut Umfrage als bester Regisseur und Bühnenbildner des Jahres. Die litauische Sopranistin Asmik Grigorian, die in „Salome“ die Hauptrolle spielte, ist „Sängerin des Jahres“.

Die Zeitschrift befragt jährlich 50 Kritiker aus Europa und den USA. Die Umfrage ist nicht repräsentativ für alle Kritiker, sie zeigt ein Stimmungsbild. dpa

