Frauen, ändert doch die Welt!

Wo sind eigentlich unsere Philosophen bei der ganzen Sache?“. Das fragt Caro. Wir kauen alle auf einem Tofu-Ding rum. Caro sieht uns offenbar an, dass wir nicht ahnen, worauf sie diesmal hinauswill. Bela tut, was er am besten kann: ahnungslos schauen. „Na, ihr wisst schon“, so Caro, „in den politischen Debatten, über die EU, die Weltwirtschaft, Corona und … über den Zustand der Welt eben. Was

...