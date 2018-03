Frauen lassen die Muskeln spielen

Anzeige

Und umreißt souverän den Grundkonflikt: Nach dem Abgang Odins stellt Hela Thors Herrschaftsanspruch im Götterreich Asgard nicht nur in Frage. Sie besiegt und vertreibt ihn samt Loki und unterdrückt sein Volk brutal. Die Brüder finden sich auf dem Müllplaneten Sakaar wieder, wo sie vom Brot-und-Spiele-Herrscher Grandmaster (köstlich gespieltvon Jeff Goldblum) eingesetzt werden – Thor etwa als Arenakämpfer, der gegen den ebenfalls auf Sakaar gestrandeten Hulk (Mark Ruffalo) antreten muss. Am Ende geht es darum, ob „Ragnarök“ (so auch der sehr viel sinnigere Originaltitel) eintritt: die Götterdämmerung, der Weltuntergang in der nordischen Mythologie.

Blanchett lustvoll böse

Das sorgt routiniert für Spannung, aber die actionreichen Konflikte werden deutlich überstrahlt von starken Frauen, denen Waititi so viel Raum zur Entfaltung lässt wie nie zuvor in einem Marvelfilm: Vor allem Cate Blanchett nutzt diese Gelegenheit sichtbar lustvoll und erhebt sich auf Anhieb in die Ruhmeshalle der eindrucksvollsten Superschurken der Filmgeschichte. Auf der Seite des Guten gibt Tessa Tompson in lässiger Han-Solo-Manier die letzte überlebende Walküre, die sich zögerlich auf Thors Seite schlägt, um ihre Heimat zu retten. Das kann man als überzeugenden Beitrag zur #Metoo-Debatte werten – und dazu, wie die Filmwelt künftig aussehen sollte.

Im Bonusmaterial ordnen die Marvelmacher das Ganze kurz und knapp in ihre vor zehn Jahren mit „Iron Man“ gestartete Reihe ein, die demnächst mit „Avengers: Infinity War“ ihren lang geplanten Höhepunkt erreicht. Auch die Comic-Vorlagen kommen zu Ehren, vor allem die kreative Pionierarbeit von Thor-Zeichner Jack Kirby (1917 bis 1994).

