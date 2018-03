Frauen zeigen Gesicht

Anzeige

Romy, die in einem bretonischen Fünf-Sterne-Kurhotel wieder zu sich kommen soll, liegt am Boden. Sie bangt um das Sorgerecht für ihre beiden Kinder, steckt in finanziellen Schwierigkeiten und leidet unter ihrem „Sissi“-Image: „Ich bin 42, eine unglückliche Frau und heiße Romy Schneider“, sagt sie. Zwischen Euphorie und Elegie schwankt sie, ewig rauchend und trinkend. Bestechend sind die Schwarzweiß-Aufnahmen von Kameramann Thomas W. Kiennast. Eine Klasse für sich ist im intimen Kammerspiel Birgit Minichmayr als Hilde, Freundin aus Kindertagen, die sich um Romys Wohl sorgt und Jürgs Paroli bietet. Preise für beide Darstellerinnen sind denkbar.

Zwei weibliche Protagonistinnen, Valeria Golino und Alba Rohrwacher, auch in „Figlia mia“, dem Film der Italienerin Laura Bispuri, die nach ihrem herausragenden Debüt „Sworn Virgin“ an die Spree zurückkehrt. Die zehnjährige Vittoria (einnehmend: Sara Casu), die in einem kleinen, vom Tourismus noch unberührten sardischen Dorf aufwächst, trifft bei einem Rodeo auf die ungestüme Angelica, die so ganz anders ist als ihre vorsorgende Mutter Tina – nicht ahnend, dass die beiden Frauen ein Geheimnis teilen. Eine stille, gegen den Strich gebürstete Initiationsgeschichte, die in eine weitgehend unbekannte Welt entführt – ähnlich wie „Las herederas“ von Marcelo Martinessi aus Paraguay, der von einem alternden, verarmten Lesbenpaar erzählt.

Zurückhaltend und vorsichtig erkundet das ruhige Drama die Innen- und Außenwelt von Chela und Chiquita und begibt sich gleichzeitig auf eine Erkundungsreise durch die Gesellschaft der Hauptstadt Asunción. Wie ein Faustschlag trifft einen „Utøya 22. Juli“. Der Norweger Erik Poppe zeichnet den Amoklauf von Anders Breivik nach und verzichtet dabei gänzlich auf spekulative Einstellungen. Die Sicht der Opfer nimmt er ein, bleibt dicht bei den Jugendlichen, die nur ihre Ferien im Zeltlager genießen wollen.

Nach kurzem Exposé, in Aufzeichnungen von Überwachungskameras sieht man zunächst den Bombenanschlag auf das Osloer Regierungsgebäude, folgt eine 72-minütige Sequenz, die den Zuschauer mitten ins blutige Geschehen hineinsaugt. Konzentriertes Form- und Stilbewusstsein zeichnet diese schockierende Nachstellung aus. Das gilt auch für „Toppen av ingenting“ der Schweden Måns Månsson und Axel Petersén, die den Feldzug einer verlebten Erbin (eindringlich: Léonore Ekstrand) begleiten. Plötzlich muss sie sich um die verwahrlosten Immobilien ihres verstorbenen Papas kümmern und gegen renitente Mieter und Familienmitglieder kämpfen. Ein surrealer Albtraum, in dem die Heldin als Geschäftsfrau, Femme fatale und Kriegerin auftritt.

