Freche Bilderwelten

„Cut-and-Paste Culture – Collage heute“, heißt die aktuelle Schau in der Mannheimer Galerie Kasten, womit ein durch Schneiden und Kleben neu zusammengesetztes Kunstwerk gemeint ist. Viele der hier vertretenen Straßen-Künstler, die anfangs mit ihren Spraydosen durch die Stadt jagten, werden heute als Meister ihres Fachs gefeiert.

In der Galerie zu sehen ist etwa der Amerikaner „Pose“, der Siebdrucke in leuchtenden, modischen Farben zeigt, oder „K-Pax“ aus Deutschland mit von CDs umrahmten Madonnen und Tränen aus Glas. So sehen sie aus, die Ikonen der Jetztzeit, die auch der Japaner Arika Uno mit Mangas vorführt. „Imthor“ (Deutschland) hat seinem freizügigen Modell ein schmachtendes Smiley verpasst und der Belgier Sammy Slabbinck bettet die Reize der Frau in eine kurvige Landschaft.

Internationale Werksammlung

Eine Reihenfolge der Künstler gibt es hier nicht. Der Galerist hängt die Siebdrucke, Mixed-Media-Werke und Collagen kreuz und quer, damit jeder Raum ein neues Seherlebnis bietet und sich Bedeutungsebenen offenbaren. Holger Zimmermann (Deutschland) sammelt Werbematerial der 1950er und 60er Jahre, die er so raffiniert collagiert, dass sie zu einem völlig neuen Bildinhalt werden. Das britische Multitalent Billy Childish konfrontiert mit politischen Aspekten. Gesellschaftlich provokative Fragen stellt auch Shepard Fairey (USA), der zum Superstar seiner Zunft mutierte.

Mehr noch „Mr. Brainwash“. Der Franzose ist mit einer spannenden De-Collage vertreten. Mit originellen Ideen macht sich „Faile“ aus New York ans Werk und setzt kleine Quadrate zu einem neuen großen Ganzen zusammen. Das alles ist wunderbar und farbig opulent.

Farblich anders arbeitet dagegen Maria Rivans. Die Britin stattet Hollywood-Diven mit pastellfarbenem Kopf- und Halsgeschmeide aus. Doch darin wimmeln reizende, surreale Geschichten, die ein wahres Kopfkino in Gang setzen. köst

