„Free Jazz“ für Cineasten

In weiser Voraussicht hatte Sascha Keilholz seine erste Ausgabe als Leiter des Internationalen Filmfestivals Mannheim-Heidelberg (IFFMH) als Hybrid angelegt – als Mischung aus Online- und Präsenz-Angeboten. Da der Lockdown Letztere vom 12. bis 22. November unmöglich macht, greife nun das Alternativ-Szenario, so Keilholz, der „ein herausragendes, diverses und anregendes Programm“ ausschließlich per Streaming präsentieren möchte. Das Streaming über expanded.iffmh.de werde deshalb auf alle elf Festivaltage ausgedehnt und die Anzahl der verfügbaren Tickets erhöht.

Dort findet sich der Großteil des geplanten Programms, darunter zwölf der 14 Wettbewerbstitel. Die Filme können einzeln oder in verschiedenen Kombinationen gebucht werden. „Zudem stehen wir in engem Kontakt mit den Rechteinhabern, um herauszufinden, ob weitere Titel in dieser besonderen Pandemie-Lage noch hinzukommen können“, so Keilholz. Er wirkt im Gespräch eher herausgefordert vom Dauerzwang zur Improvisation: „Das Jahr des Free Jazz geht für uns weiter.“ Karten für die ausgefallenen physischen Veranstaltungen können erstattet oder in Onlinetickets umgewandelt werden. Anfragen beantwortet Ricarda Voigt per Mail unter ticketing@iffmh.de. jpk

© Mannheimer Morgen, Freitag, 30.10.2020