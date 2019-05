Freiheit der Verwaltung

Die These, mit der uns Tobias Frindt eingangs seines Dokumentarfilms „Freie Räume“ konfrontiert, ist diese: Über die Jugendzentrumsbewegung haben „die Impulse von 68, die politischen Aufbrüche, aber auch die kulturellen Veränderungen, neuen Formen von Jugendkultur und sozialen Bewegungen“ ihren Weg in die Provinz gefunden. Letztere sei im weiteren Sinn als kleinstädtischer, ländlicher, suburbaner Raum zu verstehen. Die entstandenen Jugendzentren seien immer auch Orte gewesen, „an denen sich unterschiedliche soziale Milieus, soziale Gruppen von Jugendlichen getroffen haben und auch miteinander in Austausch gekommen sind“.

Aus dieser These wird konkrete Erinnerung, wenn man sich über 25 Jahre zurück und auf das damals noch im Quadrat O 4 beheimatete Mannheimer Jugendzentrum besinnt, wo Punks und ehrgeizige Gymnasiasten (bisweilen in Personalunion) zusammenkamen, wo die einen davon sprachen, die Welt zu verändern, und andere davon, ein gutes Abi schreiben und dieselbe erst einmal kennenlernen zu wollen.

Das Beispiel Mannheim

Das Mannheimer JUZ Friedrich Dürr, das bald darauf in sein heutiges Domizil am Neuen Messplatz umziehen musste, nutzt Frindt exemplarisch, um mit seinem Film die Geschichte der selbstverwalteten Jugendzentren zu erzählen, die Anfang der 1970er Jahre in der Bundesrepublik entstanden. Der Kommunikationsdesigner, der bei der zweiten ausverkauften Vorführung im Mannheimer Cinema Quadrat persönlich anwesend ist, hat hierfür das Land bereist, eine Fülle von Archivmaterial zusammengetragen und viele Interviews geführt – unter anderem mit Forscher David Templin, Liedermacher Bernd „Schlauch“ Köhler und Werner Schretzmeier, Leiter des Stuttgarter Theaterhauses. Im Alleingang realisiert (eine unerhörte Fleißarbeit!) ist Frindt mit „Freie Räume – Eine Geschichte der Jugendzentrumsbewegung“ eine sehr sehenswerte, instruktive Dokumentation gelungen. Noch eine Vorstellung gibt es am 26. Mai und 12. Juni im Cinema Quadrat. mav

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 29.05.2019