Freiheit und Ordnung im Wechselspiel

Heiner Weiner in seinem Weinheimer Atelier. © Rinderspacher

Heinrich Weiner hat dem Kunstmarkt weder Markenzeichen noch einen großen Namen geliefert – er ist dort wie auf dem Feld spektakulärer Ausstellungen kaum präsent, aber sonst fast überall. Die wenigsten Menschen wissen es, wenn sie vor einem Ergebnis aus Heiner Weiners Atelier stehen, aber das hat den Meister nie gestört. Am Wochenende ist er, wie die Freie Akademie Rhein-Neckar in Mannheim mitteilte, in seinem Haus in Weinheim-Oberflockenbach friedlich im Schlaf gestorben – am 28. September wäre er 88 Jahre alt geworden.

Weiner wurde 1930 in Heidelberg geboren und kam 1954 in die Bildhauerklasse von Carl Trummer, aber bei Steinskulpturen, von denen etliche erhalten sind, wollte er nicht bleiben. Wie kaum ein anderer Künstler war er experimentierfreudig bis ins Alter, immer neugierig auf Materialien und deren Möglichkeiten, sowohl was Gestaltung als auch was ihre sozialen Aspekte betraf. Kein Wunder, dass er sich zahlreichen Künstlerorganisationen eng verbunden fühlte und zum Vorstand der Freien Akademie gehörte.

Die praktischen Flyer für die Jahresausstellungen des Künstlerbundes Rhein-Neckar waren natürlich von ihm. In Schulen, Gemeindehäusern, Parks und urbanen Plätzen hat er seine Ideen hinterlassen, so entwickelte er die Wegeleitsysteme von nicht weniger als sechs Bundesgartenschauen, aber auch Museumskataloge oder Sportpokale.

Haus selbst entworfen

Es wundert nicht, dass Weiner sein ungewöhnliches Atelierhaus selbst entwarf und von seinem Architektenkollegen Wolfgang Reindel ausführen ließ – mit Reindel, Mitglied einer Arbeitsgruppe für kommunikative Systeme, arbeitete er seit 1971 zusammen. Seit 1972 lehrte Weiner künstlerische Grundlagen an der Mannheimer Werkkunstschule, bis 1996 war er an der Fachhochschule für Gestaltung und der Freien Kunstschule Rhein-Neckar tätig.

Sein großes Lebensthema war die Frage, wie sich Gestaltung ordnend und Orientierung vermittelnd auf menschliches Handeln im Alltag auswirkt. Dass er der Frage mit spielerischer Leichtigkeit nachging und bei der Wirkung von Kreisflächen, Kugeln, Würfeln und Pyramiden nicht stehenblieb, sondern neugierig noch die lamellenartigen Schnitte von Schildkröt-Zelluloid austestete (die Mannheimer Puppenfirma wurde 1993 nach Rauenstein verlegt) – es macht die Besonderheit dieser Persönlichkeit aus, deren Fantasie und Ordnungspotenzial man vermissen wird.

