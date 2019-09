Freude über Besucherplus

Das Theater Heilbronn darf sich weiter über einen großen Zuschauerzuspruch freuen. Insgesamt 164 639 Besucher zählte das Haus am Berliner Platz in seinen drei Spielstätten Großes Haus, Komödienhaus und Boxx in der Spielzeit 2018/19 – das sind 3368 Zuschauer mehr als in der vorangegangenen Saison.

Die Auslastung liegt mit 79,41 Prozent um 1,02 Prozentpunkte höher als im Jahr zuvor. Besonders erfolgreich waren Inszenierungen wie „Der Steppenwolf“ nach Hermann Hesse, „Richard III.“ von William Shakespeare, „Harper Regan“ von Simon Stephens im Großen Haus und „Die Tanzstunde“ im Komödienhaus. In der Boxx erfuhren alle Inszenierungen des Jungen Theaters gleichermaßen großen Anklang.

Auch für die vergangene Spielzeit wurde das Theater Heilbronn mit einer Nennung für seine „ungewöhnlich überzeugende Theaterarbeit abseits der großen Zentren“ in der Kritikerumfrage der Deutschen Bühne für seine künstlerische Arbeit gewürdigt. Die Nominierung für den Theaterpreis „Faust“ im November 2018 für das Jugendstück „Running“, das als Cross-Over-Stück zwischen Tanz und Schauspiel das jugendliche Lebensgefühl spiegelt, zeigt, dass künstlerische Qualität und Publikumszuspruch in einem engen Zusammenhang stehen, meint Intendant Axel Vornam. Seit Beginn der Intendanz von Axel Vornam im September 2008 konnte das Theater Heilbronn die Zuschauerzahlen zunächst steigern und dann auf hohem Niveau halten – von 147 000 in 2007/2008 auf seit Jahren kontinuierlich über 160 000. Die durchschnittliche Auslastung in allen drei Spielstätten stieg seither um über elf Prozentpunkte von 68 auf über 79 Prozent.

