Freudentage

Heute kann wieder ein glücklicher Tag werden! So rufen wir aus mit Samuel Beckett und seiner unerschütterlichen Winnie aus dem Stück „Glückliche Tage“. Zwar steckt Winnie auf Dauer im Sand fest, aber Optimismus hat noch keinem geschadet. Und die SMS der Telefongesellschaft von Sonntag stimmte ja zuversichtlich: „In drei Tagen werden wir Ihre Rufnummer zu uns schalten“ – wobei zu erwähnen bleibt, dass die Nummer die alte einer früheren Wohnung ist, aus der wir vor fünf Wochen ausgezogen sind, eine Nummer, die beibehalten werden sollte, um nicht endlos eine neue an diverse Adressaten verschicken zu müssen.

Seit dem Umzug hatten wir zwei neue Übergangsnummern, eine Umschaltung auf eine alte Zahlenfolge, die nicht die gewünschte war, und führten diverse Telefonate mit Mitarbeitern des Telekommunikationsriesen, dessen glückliche Kunden wir sind. Mehrmals kam elektronische Post, wovon jene von vor zwei Wochen am besten gefiel, welche auch schon die Freischaltung der neuen, alten Nummer in Aussicht stellte. Dazu der Kommentar: „Sie wundern sich über den Termin? Bitte wenden Sie sich an ihren bisherigen Anbieter – nur er kann die gewünschte Auskunft geben.“ Grund zum Wundern gab jedoch allein die Formulierung, weil der alte Anbieter nämlich auch der aktuelle ist. Vielleicht erinnert das eher an Kafka als an Beckett. Letzterer aber ist tröstlicher, weil er bei aller Absurdität nicht den Humor vergaß.

Dass der Telefonanbieter Eigenes und Anderes verwechselt und wohl Schwierigkeiten mit dem Selbstverständnis hat, sei nur nebenbei erwähnt. Es könnte aber zu Figuren von Kafka wie von Beckett passen. Und jedenfalls passt es zu schwierigen Fragen, welche die deutsche Philosophie um die Wende zum 19. Jahrhundert herum durchdacht hat. Wie wir aus den Telefonaten wissen, beschäftigt der Telefonriese Menschen unterschiedlichster Ausbildung, darunter auch fachfremde Akademiker. Er oder eine Abteilung seiner selbst hätte die Philosophen in den eigenen Reihen um Rat fragen sollen. Oder aber er tat es, und diese hatten während des Studiums die falschen Seminare belegt – oder in den richtigen nicht aufgepasst. Ob sich hinter dem Ganzen gar eine Verschwörung der Telefongesellschaft verbirgt? Das würde eher zu Postmodernen wie Thomas Pynchon oder Donald Barthelme passen. Morgen könnte dieser Gedanke gefragt sein. Heute haben noch Beckett und die Hoffnung das Wort: Es kann ein glücklicher Tag werden! Thomas Groß

