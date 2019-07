Friedliche Natur ist doch zerstörerisch

Sie tanzen auf roten Untergrund, im blauen Himmel, halten sich an den Händen, von kleinen schwarzen Beeren bekränzt, die „Plüschower Eichelritter“. Bei näherer Betrach-tung stellt sich heraus, dass es Lar-ven und Puppen sind, die sich zu zartgeflügelten Schmetterlingen entwickeln. „Weizen weben, Lilien pflücken“ ist die neue Ausstellung von Susanna Weber in der Alten Apotheke in Walldorf

...