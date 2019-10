Frisch gedudelt

„Fresh Air“ heißt das neue Album der Red Hot Chili Pipers (RHCP) – und die (Mit-)Erfinder des Dudelsack-Rocks brachten diese frische Brise auch bei ihrem Gastspiel im bestens besuchten Mannheimer Capitol auf die Bühne. Das hat vor allem damit zu tun, dass sich die achtköpfige Schotten-Kombo mit der 2017er X-Faktor-Kandidatin Nicole Caldwell mittlerweile auch eine Sängerin leistet, die dem zuletzt oft etwas erwartbarem Programm eine neue Färbung verleiht. Ob es der x-ten Version von Leonard Cohens „Hallelujah“ nun unbedingt bedurft hätte, ist eine andere Frage.

Doch die Stimme der jungen Dame aus Glasgow gibt klassischen RHCP-Adaptionen wie „Wake Me Up“ (Avicii) oder Journeys „Don’t Stop Believin’“ eine ganz andere Qualität oder bietet die Möglichkeit, aktuelle Pop-Nummern wie „Treasure“ (Bruno Mars) oder „Shut Up And Dance“ (The 1975) ins Programm zu nehmen.

Damit rücken die tonangebenden Dudelsäcke teilweise zwar etwas in die Begleiterrolle. Aber da der durchdringende Klang der Highland Pipes ohnehin nicht jedermann Sache ist, machen sich die Chili Pipers hier vielleicht sogar ein bisschen zugänglicher. Fans der ersten Stunde mussten deshalb aber keineswegs auf die groovigen Eigenkompositionen oder Rock-Klassiker verzichten, mit denen das dreiköpfige Gebläse um RHCP-Urgestein Willie Armstrong dem feierbereiten Mannheimer Publikum einmal mehr zeigen konnte, was mit dem Dudelsack alles möglich ist. th

