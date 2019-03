Frische Zugänge zur Druckkunst

Wunderbare kleine und große Druckstöcke in allen Farben und Formen für die vielfältigen Varianten der Drucktechnik hängen an der Wand im Flur des Berufsverbands Bildender Künstlerinnen und Künstler (BBK). Sehr instruktiv und haptisch wird so dem Betrachter das große Feld des künstlerischen Drucks näher gebracht, hier im zweiten Stock der Alten Feuerwache. Auf 400 Quadratmetern sind riesige, zum Teil fast 150 Jahre alte Maschinen zu sehen, aber auch Vorbereitungsräume oder ein Fotolabor, wie man es etwa für den Siebdruck benötigt.

Immaterielles Weltkulturerbe

Nun wird zum Tag der Druckkunst am Freitag ein großes Fest gefeiert. Denn vergangenes Jahr am 15. März wurden die Drucktechniken fester Bestandteil des Immateriellen Kulturerbes der Unesco-Kommission (Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur).

Bundesweit wird dieser Tag begangen, in Mannheim mit Vorstellung der Techniken durch einzelne Künstlerinnen und Künstler des Verbands.

Die traditionellen Drucktechniken werden heute nur noch von Bildenden Künstlerinnen und Künstlern angewandt, nicht mehr zur Vervielfältigung, wie zu ihrer Entstehungszeit im Mittelalter.

Die verschiedenen Drucktechniken

Wir erinnern uns: Im 15. Jahrhundert entstand der Buchdruck, der heute als Hochdruck bezeichnet wird, weil die Druckelemente erhaben auf der Druckform stehen, beispielsweise ist das so beim Holzschnitt oder Linolschnitt, den etwa die Künstlerin Margarete Lindau anwendet, eine große Freundin der Druckkunst, die auch im Vorstand des BBK ist.

Ganz anders verhält es sich beim Tiefdruck, bei dem die zu druckenden Elemente durch Ätzung oder mechanisch in die Druckplatte eingetragen werden. Hier ist der Kupferstich oder die Kaltnadelradierung zu nennen oder die Aquatinta, die malerischste aller Drucktechniken, die etwa Sonja Scherer, Vorsitzende des BBK, anwendet und lehrt

Ganz anders ist es bei der Lithografie, auch Steindruck genannt, wozu hier zwei große Pressen in der Druckwerkstatt stehen. Dazu wird auf den sogenannten Lithografiesteinen gezeichnet, auch Farblithografien sind möglich, man denke etwa an die Plakate von Henri de Toulouse-Lautrec.

Übrigens ist der BBK seit Einrichtung der Druckwerkstätten in der Alten Feuerwache verpflichtet, sein Wissen an die Bevölkerung weiterzugeben. Eine typische, auch politische Haltung der 1980er Jahre, die auch die Künstler Peter Schnatz oder Gerd Lind schätzten. So erscheint zweimal im Jahr ein Kursprogramm und Ende Juli gibt es die Sommerakademie Druckwerkstatt Mannheim, die wie alle Kurse sehr gut besucht ist.

Siebdruck und Risographie

Sehr beliebt bei Jung und Alt ist der Siebdruck, mit dem es möglich ist, auch auf Stoff zu drucken wie T-Shirts oder Taschen. Hier ist der Künstler Motz Tietze wichtig, der übrigens auch für die Wartung aller Maschinen zuständig ist. Beim Siebdruck, der mit fotografischen Elementen arbeitetet, braucht es das Fotolabor, das in der Druckwerkstatt seit Anbeginn vorhanden war. Bei der Risographie, einem relativ unbekannten Verfahren, benannt nach der japanischen Firma Riso, handelt es sich um eine preisgünstige und umweltschonende Mischung aus Siebdruck und Lithographie, die etwa Margarete Lindau nutzt.

Eine relativ junge Technik ist das Pappschnittverfahren, eine Kombination aus Hoch- und Tiefdruck, mit der etwa Eva Wittig aus dem Vorstand wunderbare Kunstwerke geschaffen hat. Der Druckstock ist die Graupappe, die mit Bürsten, Schleifpapier und Schneidemesser bearbeitet wird.

Die Vielfalt der Druckkunst ist selten so breit zu erleben!

