Frisches Theater für unsichere Zeiten

Terrorangst, Trump und andere Verunsicherungen kommen in diesem Jahr bei den 43. Mülheimer Theatertagen (12. Mai bis 2. Juni) auf die Bühne. Acht deutschsprachige, jüngst uraufgeführte Stücke sind zum Festival „Stücke 2018“ nach Mülheim eingeladen. Darunter ist etwa „Am Königsweg“ von Elfriede Jelinek. In dem mittlerweile an zahlreichen Bühnen in Deutschland gespielten Stück nimmt die österreichische Nobelpreisträgerin den amtierenden US-Präsidenten ins Visier und fragt nach den Hintergründen seiner Wahl. Das aus fünf Kritikern bestehende Auswahlgremium prüfte insgesamt 150 Theatertexte.

Das Ergebnis ist für die Rhein-Neckar-Region höchst erfreulich: Thomas Köcks „paradies spielen (abendland. ein abgesang)“ vom Nationaltheater Mannheim (NTM) ist ebenso zum Festival eingeladen wie Maria Milisavljevics „Beben“ vom Theater und Orchester Heidelberg.

NTM-Förderer können sich freuen

Was das NTM und vor allem dessen „Freunde und Förderer“ besonders glücklich machen wird: Mit Rebekka Kricheldorf („Fräulein Agnes“, Deutsches Theater Göttingen) und Ewald Palmetshofer („Vor Sonnenaufgang“, Theater Basel) sind drei von acht Nominierten ehemalige NTM-Hausautoren, die der Freundeskreis um Achim Weizel seit vielen Jahren regelmäßig finanziell unterstützt. Neben Thomas Melles „Versetzung“ (Deutsches Theater Berlin) ist auch Simon Stone, der 2014 bei der Mannheimer Auflage von „Theater der Welt“ mit „Thyestes“ zu Gast war, nach Mülheim geladen – und zwar mit „Hotel Strindberg“, einer Koproduktion des Wiener Burgtheaters und dem Theater Basel.