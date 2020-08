Die Sonne scheint nicht allzu oft in Skerries. Unter der typisch dichten Wolkendecke der kleinen Hafenstadt im Nordosten Dublins wuchs Grian Chatten auf. Beim Musik-Studium in der irischen Hauptstadt lernte er vier Kumpels kennen, die als Fontaines D.C. innerhalb nur eines Jahres zur nächsten ganz großen Hoffnung im Alternative Rock wurden.

Über die Liebe zur Literatur von Jack Kerouac und James Joyce fanden Fontaines D.C. zusammen – und nahmen mit „Dogrel“ im vergangenen Jahr eine faszinierende Debütplatte auf, die die Iren aus dem Stand zur Indie-Band der Stunde machte. Zusammen mit von der Kritik ebenfalls hochgelobten englischen Artverwandten wie Idles, The Murder Capital oder Shame schwappt seit kurzem eine Welle hochtalentierter Post-Punk-Bands von den Inseln herüber, die wie eine Frischzellenkur für das kriselnde Rock-Genre wirkt. Poetisch, rebellisch, drängend, frisch, packend. Als ob sich Joy Division und The Clash zu einem Comeback-Album zwischen Himmel und Erde zusammengetan hätten.

„In dem Moment, als wir die erste Rezension gelesen hatten, kam uns die Realität der euphorischen Reaktionen fast absurd und lächerlich vor. Das hat uns ein bisschen erschreckt“, sagte Chatten der irischen Zeitung „Independent“. Fontaines D.C. spielten in Europa und den USA in ausverkauften Hallen, erreichten mit ihrem Debüt etliche Top-Ten-Platzierungen und räumten unzählige Preise als bester Newcomer ab. „I’m Gonna Be Big“, hatte Chatten schon im furiosen „Dogrel“-Opener proklamiert. Und das waren sie plötzlich, zumindest größer, als sie es jemals erwartet hatten. Ein Erfolg, mit dem man erst einmal umzugehen lernen muss.

Düsterer, aber großartig

Fontaines D.C. entschieden sich für die Vorwärtsverteidigung. Nur gut ein Jahr nach dem vor Hits berstenden Debüt erscheint in diesen Tagen bereits „A Hero’s Death“. Die zweite Platte, an der schon so viele hoffnungsvolle junge Bands gestrauchelt sind. Hohe Erwartungen, die Angst vor dem Scheitern, auf Bewährtes setzen oder neue Einflüsse zulassen? Man kennt unzählige Beispiele aus der Rock-Historie, in denen dieser Spagat schiefging.

Nicht bei Fontaines D.C. „A Hero’s Death“ verarbeitet den unerwarteten Ruhm, lässt aber die jungen Helden nicht – wie laut Titeltrack zu vermuten – sterben, sondern präsentiert sie gereift. Die Hymnendichte und hektische Ekstase schrauben die Iren im Vergleich zum Debüt ein wenig herunter, ihre überragenden Songwriting-Qualitäten werden allerdings weiter verfeinert. Ein wenig düsterer, aber immer noch außergewöhnlich gut. „I Don’t Belong To Anyone“, bekundet Chatten im zauberhaft stoischen ersten Song – ergo: wir lassen uns von nichts und niemandem vereinnahmen. Das zackige „Televised Mind“ entstand aus einem gemeinsam erarbeiteten Gedicht, die tolle Melodie hinter „A Lucid Dream“ entfaltet mit jedem Hören mehr Magie.

Fontaines D.C. haben sich ihrer selbst vergewissert. Und jetzt stehen sie bereit, die seit Jahren von den ewig gleichen Namen blockierten Positionen mit den Großbuchstaben auf den einschlägigen Festivals einzunehmen. Aus dem wolkenverhangenen Skerries immer weiter Richtung Rock-Olymp.

