Frogä unn Øntwordä

Ihr liewe Leit, schää isses, dassda ma so eifrisch unna kall@mamo.de schreiwä duud. Dess wollt isch eisch unn Ihne schunn länga mol saagä. So monschi Øregung unn Idee hawwisch aus eirä Hiweise unn Zuschrifdä in moi Betrachdungä uffnämmä känna, isch dønk eisch reschd schää! Monschä regionalä Foinheidä, Ergänzungä unn Variøndä vunn Ausschprooch, Begriffä unn Schprisch hawwisch also vunn eisch

...