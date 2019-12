Fromme Dynastie der Bachs

Idealerweise muss „Wer Gott vertraut, hat wohl gebaut“ so klingen: wie eine dem nahen Winter trotzende Behausung. Das Ensemble sitzt im musikalisch warmen Wohnzimmer, das Cembalo erinnert an das leise Knistern des Kaminfeuers. „Wer Gott vertraut“ wurde von Johann Christoph Bach vertont. Das kleine, feine Stück eröffnet ein Programm des Cembalisten Jean Rondeau im Feierabendhaus der Ludwigshafener BASF. Es widmet sich der frommen Künstler-Sippe Bach, Rondeau hat es im Wesentlichen schon 2016 auf CD verewigt. Johann Christoph Bach (gestorben 1703) war nach den alten Chroniken ein „großer Componist“. Aber der heilige Johann Sebastian ist natürlich auch im Feierabendhaus Familien-Oberhaupt.

Ein wenig aus der Reihe tanzt bloß Johann Christian, jüngster Sohn des Meisters: weil er, untypisch für die Familie, auf die internationale Bühne drängte und zu diesem Zweck sogar katholisch wurde. Sein f-Moll-Konzert für Cembalo deutet das an, mit selbstbewussten Auftritts-Gesten im Orchester, dem das Cembalo mit edler Statuarik antwortet. Aber in Ludwigshafen ist auch das Orchester alles andere als groß besetzt. Stattdessen „nur“ solistisch – schließlich ist der Abend Teil der kammermusikalischen Konzertreihe im Feierabendhaus.

Fast zu popstarmäßig

Die Hauptperson trägt diesem Umstand Rechnung: Jean Rondeau, der via Marketing manchmal schon fast zu popstarmäßig „hip“ daherkommt, nähert sich der Komponisten-Gilde Bach mit dem gebotenen Respekt. Und ohne Profilierungssucht. Es ist ein raffiniertes Spiel von Nähe und Distanz. Im Zentrum stehen zwei der Cembalokonzerte Bachs des Großen, die in ihren schnellen Sätzen unforcierten Swing besitzen. Die Akzente kanten dabei nicht, sie drehen elegante Pirouetten. Und die Mittelsätze werden förmlich zelebriert. Nicht nur im Largo des f-Moll-Stücks (Bach-Werke-Verzeichnis 1056), wo auch im Begleitensemble jedes Pizzicato so genussvoll ploppt, als ob der Korken einer exquisiten Flasche Wein herausgezogen würde.

© Mannheimer Morgen, Montag, 09.12.2019